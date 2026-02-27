Міністр оборони: Україні критично бракує ракет ПАК-3 для ППО, але є потенціал самим робити протибалістичні комплекси

Україні критично бракує ракет ПАК-3 для ППО, але є потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси.

Про це міністр оборони Михайло Федоров розповів на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міноборони.

«Ми говорили з президентом і про створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети. В України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети. Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти», — наголосив він.

Про захист неба і трансформацію в системі ППО

За словами Федорова, головним фокусом у перший місяць стала ППО. Щоб швидко реагувати на інтенсивні обстріли росіян, впровадили систему After Action Review. Щоразу після масштабної атаки збирали команди Міноборони й Повітряних сил, щоб проаналізувати атаку: де розташовані перехоплювачі, де збивають «Шахеди», які траєкторії балістики, як працює «мала» ППО, які наслідки кожної атаки.

Уже запроваджено електронну систему, яка доволі ефективно аналізує всі атаки. Президент щодня проводить селектор, де обговорюють результати аналізу ефективності ППО та відновлення енергетики.

Про призначення Єлізарова та формування командування в системі «малої» ППО

Другий напрям трансформації ППО — призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил. За словами Федорова, у відомстві вирішили піти асиметрично й призначити в Повітряні сили людину не з цієї системи. Також вже сформували систему командування «малої» ППО, зробили концепцію системного захисту країни від «Шахедів» і роботи «малої» ППО, почали її впроваджувати.

«Уже призначено перших двох керівників «малої» ППО в областях. Ми добирали людей, які не обовʼязково навіть мають досвід у ППО, але працювали з дронами та розуміються на сучасній війні. Завдання — сильні менеджери, які вибудовуватимуть систему», — наголосив міністр.

Також вдалося побудувати конструктивну співпрацю між головами військових адміністрацій, Повітряними силами та новим командуванням. Кожному голові ОВА дали можливість в режимі реального часу аналізувати ефективність ППО свого регіону.

«Старлінки»

Міноборони швидко відреагувало на проблему російських дронів зі Starlink, вдалося домовитися з Ілоном Маском і SpaceX про відключення російських терміналів. Це стало важливим як для захисту цивільного населення, так і для посилення спроможностей Збройних сил.

Після відключення російських терміналів у росіян в 11 разів зменшилася кількість стримів, Україна стала частіше перехоплювати радіоефіри.

Міністерство перебудовується під план війни

Міністерство переходить від ролі закупівельника до управлінця. Вже є нова структура, яка адаптована під план війни та враховує найкращі стандарти НАТО. Вона ще змінюватиметься.

«Це важлива фундаментальна історія, яка дасть результат не сьогодні. Але мета — щоб такі історії, як зі Starlink чи ППО, зʼявлялися щодня або щотижня», — додав міністр.

У найближчий місяць відомство перейде на систему постановки цілей OKR, уже почали використовувати data driven-менеджмент і переводити проєкти на JIRA.

Закупівлі

Лютий — місяць, коли Міноборони передало найменше FPV-дронів в армію, тому потрібно було швидко втрутитись. Міноборони почало закуповувати на основі даних: проаналізували ефективність БпЛА за останні місяці й визначили, що саме потрібно на перший квартал.

«Ми почали закуповувати на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу і корупційних ризиків. Ми хочемо закуповувати те, що реально літає і дає ефективність. Далі хочемо формувати реальну потребу на основі якісних даних і прибрати зоопарк неефективних рішень», — зазначив Федоров.

Також запустили «матрицю синхронізації», яка дозволить бачити ефективність кожного підрозділу і кожного дрона.

Цифровізація

Міноборони працює над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у Збройних силах України, які будуть провідниками інновацій у війську. Уже призначено першого цифрового офіцера. У кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни.

Також продовжили працювати з відстрочками, щоб люди не стояли в чергах, коли потрібно їх отримати.

Домен економічної війни

Команда Міноборони активно включається в економічну війну. Завдання — працювати над блокуванням російського тіньового флоту та обмеженням переробки нафти в РФ. У цих напрямах Міноборони працює з українськими й міжнародними інститутами, НГО та службами.

Про створення центрів компетенцій

Уже запущено процес створення центрів компетенцій щодо всіх технологій. Дуже важливо створити за кожним напрямом: по дронах, окремо по Middle Strike, Deep Strike, артилерії тощо. Завдання центрів — постійно аналізувати, який наступний крок, і перемагати у війні технологій.