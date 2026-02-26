У Норвегії пропонують припинити надавати колективний захист чоловікам з України

Уряд Норвегії готується посилити правила перебування новоприбулих чоловіків з України віком від 18 до 60 років.

Про це йдеться у заяві уряду Норвегії.

На громадське обговорення винесуть ініціативу, за якою українські чоловіки більше не отримуватимуть тимчасовий колективний захист. Вони зможуть подавати заяви на притулок за загальними правилами.

Обмеження стосуватимуться лише нових заявників і не вплинуть на тих, хто вже має тимчасовий захист у Норвегії. Його й надалі зможуть отримувати чоловіки, які мають документи про звільнення від служби або відстрочку, потрапили до країни за програмою медичної евакуації або є єдиними опікунами дітей, що прибули разом з ними.

Зміни планують ухвалити до Великодня — 5 квітня.

Міністерка юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Гансен заявила, що з осені 2025 року у Норвегії, як і в інших європейських країнах, зростає кількість прибулих молодих чоловіків з України. За її словами, Норвегія прийняла найбільше українців серед скандинавських країн. Тож для того щоб ця частка не стала непропорційно великою, потрібно посилити обмеження.

За даними міністерки праці та інклюзії Керсті Стенсенг, кількість біженців з України в Норвегії становить майже 100 тисяч людей. Вона зазначила, що декілька муніципалітетів скаржаться на нестачу житла й збільшений попит на послуги.