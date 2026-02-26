В Україну повернули 1 000 тіл загиблих. Росіяни стверджують, що це українські військові

До України повернули тіла 1 000 загиблих у межах репатріаційних заходів. Росіяни стверджують, що це українські військові.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла ідентифікують, після чого правоохоронці зможуть підтвердити або спростувати, кому належать тіла. Адже під час попередніх обмінів виявлялось, що росіяни передавали також тіла військових армії РФ.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.