Скелетоніст Гераскевич виступив у Верховній Раді — закликав позбавити Сергія Бубку звання Герой України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували на цьогорічних Олімпійських іграх в Італії за намір виступити у «шоломі памʼяті», 26 лютого прийшов на засідання Верховної Ради.

Про це свідчить трансляція засідання парламенту.

Гераскевич приніс із собою той самий шолом, на якому зображені загиблі внаслідок російської агресії українські спортсмени.

«Я тут виступаю вперше, але відчуваю, що вже переміг деяких ваших колег за показником відвідування пленарних засідань», — зауважив Гераскевич щодо низької присутності депутатів на засіданні.

У своїй промові він закликав до обʼєднання навколо України. Окремо він порушив питання позбавлення видатного українського атлета Сергія Бубки звання Героя України та накладення на нього санкцій.

«Людина системно знищує Україну, торгує з окупантами, допускає російські прапори в організації, яку очолює. Людина справді підігрує Росії, і коли він носить звання Героя України, яке здобувається зараз посмертно, — це неприпустимо. З цим ми маємо боротися, тому закликаю також посприяти тому, щоб пан Бубка був позбавлений цієї нагороди шляхом накладення на нього санкцій», — сказав Гераскевич.