У «Бабеля» змінився склад акціонерів. 75% викупив Олексій Бабенко

25 лютого власник і CEO «Вирій Індастрі» Олексій Бабенко викупив 75% «Бабеля» у словацької компанії «АйДжі». 25% залишилось у головної редакторки й засновниці Катерини Коберник. Бабенко увійшов у компанію як фізична особа.

«Війна змусила українців взяти до рук зброю, щоб вижити й захистити свої зовнішні кордони. Але не менш важливим є те, на чому ми будуємо країну всередині, — коментує Олексій Бабенко. — Сильні та незалежні медіа — одна з основ сильної та незалежної держави, у якій я хочу жити. Покупка частки в «Бабелі» — лише початок. Разом з командою видання ми зможемо змінити ландшафт українських медіа».

Після угоди Катерина Коберник лишається на позиції головної редакторки. Змін у нинішній команді не планується.

«Ми раді вітати нового партнера, який поділяє наші цінності й редакційні стандарти та допомагатиме розвивати нові проєкти «Бабеля», — говорить Катерина Коберник. — Однак зміна акціонерів не змінює нашу стратегію — збільшувати фінансову незалежність, диверсифікувати доходи, робити ще більше якісного контенту».

З вересня 2022 року «Бабель» не залучав кошти акціонерів. Видання працює завдяки грантам міжнародних донорів, рекламі та донатам аудиторії. З кінця минулого року редакція розвиває спільноту, яка підтримує видання й окремі проєкти.