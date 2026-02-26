Росіяни атакували Україну 420 дронами та 39 ракетами. Скільки збила ППО

У ніч на 26 лютого росіяни атакували Україну 420 дронами та 39 ракетами, 11 з яких були балістичними.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, армія РФ атакувала двома протикорабельними ракетами «Циркон» із тимчасово окупованого Криму, 11 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400 з Брянської і Ростовської областей РФ та 24 крилатими ракетами Х-101 з Волгоградської області.

Крім того, росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів з напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово і Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ Крим), майже 280 із них — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО збила 32 ракети — дві протикорабельні ракети «Циркон», чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, дві керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 БпЛА.

Зафіксовані влучання пʼяти балістичних ракет та 46 ударних БпЛА у 32 місціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях. Інформація про кілька ракет уточнюється.

Є руйнування у восьми областях. Також армія РФ била по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпропетровщині, повідомив президент Володимир Зеленський.

Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.