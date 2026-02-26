Генштаб: За добу росіяни втратили на фронті понад 1 300 військових

Російська армія втратила за добу на фронті 1 360 військових, три танки та десятки одиниць іншої техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили одну реактивну систему залпового вогню, 681 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 93 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 25 артилерійських систем.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Але також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менш ніж половина населення Росії.