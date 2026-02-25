«Град», С-400 і «Панцир». Цієї ночі Україна атакувала техніку окупантів

У ніч проти 25 лютого українські військові атакували російську техніку в окупованих Криму і на Донеччині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В окупованому Криму біля села Софіївка вдарили по пусковій установці зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» і бойовій машині зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1». Масштаби збитків уточнюють.

Біля села Миролюбівка на окупованій частині Донеччини атакували реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

Крім того, біля села Новогригорівка на Запоріжжі й міста Зугрес на Донеччині Україна атакувала скупчення російських військових. Втрати окупантів уточнюють.