Долідження: Через танення льоду імператорським пінгвінам нема де линяти — тисячі з них могли загинути

Учені виявили, що щорічна подія, коли імператорські пінгвіни повністю скидають і відновлюють своє пірʼя, наражає птахів на небезпеку, оскільки Антарктида змінюється через потепління.

Про це йдеться в дослідженні британського вченого Пітера Фретвелла, опублікованому в науковому журналі Communications Earth & Environment, передає BBC.

Щороку птахи повинні залишатися на платформах з плавучого льоду достатньо довго, щоб замінити обвітрене пірʼя новим, водонепроникним шаром. Але у 2022—2024 роках через зміну клімату антарктичний морський лід значно скоротився. Це позбавило птахів безпечних місць для линяння.

Тепер учені, які відстежують тварин за допомогою супутникових знімків, більше не можуть знайти більшість птахів. Вони побоюються, що тисячі пінгвінів могли замерзнути в крижаних водах Антарктиди. Час линьки називають найнебезпечнішим для дорослих імператорських пінгвінів, адже в цей період на них немає «водонепроникних костюмів». Якщо вони потраплять у воду, то ймовірно загинуть.

Про 30—40-денну линьку було мало що відомо, доки Фретвелл не помітив великі коричневі плями на супутникових знімках 2019—2025 років. Виявилося, що це купи пірʼя, залишені в районі під назвою Земля Мері Берд.

У 2019, 2020 та 2021 роках морський лід був відносно стабільним, і були помітні значні купи пірʼя. Але у 2022 році літній морський лід у більшій частині Антарктиди різко скоротився, впавши із середнього рівня 2,8 млн км² до рекордно низького рівня 1,79 млн км² у 2023 році.

Ця тенденція тривала до 2025 року, коли відбулося незначне відновлення морського льоду в Західній Антарктиді. Але коли Фретвелл переглянув нові супутникові знімки, то побачив мало птахів. Тепер він побоюється, що ті могли загинути. Деякі, можливо, перебралися в інші місця Східної Антарктиди для линьки, але це порушило б процес розмноження і призвело б до втрати популяції.

У довгостроковій перспективі найкращий шанс птаха на виживання — це адаптуватися до линяння на мілководних шельфових льодовиках. Учені спостерігали, як деякі групи почали це робити, хоча це може призвести до негативних наслідків для моделей розмноження та харчування пінгвінів.