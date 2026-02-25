Союзники України не готові вводити миротворчі війська без згоди Путіна. Світові медіа про війну 25 лютого

«Коаліція охочих» на зустрічі у вівторок фактично визнала, що розгорнути миротворчі війська в Україні зможуть лише за згоди Володимира Путіна. Кілька держав неофіційно дали зрозуміти, що їхня участь у місії залежатиме від рішення Кремля, повідомили The Telegraph обізнані джерела. Побоювання полягає в тому, що без схвалення Путіна будь-яка європейська сила може вважатись законною військовою ціллю. «Якщо Росія каже, що ми не погоджуємося на це і вважаємо ці війська ціллю, тоді вам потрібно направити інші сили», — сказало джерело. Друге дипломатичне джерело припустило, що європейські уряди фактично надали Путіну право вето на плани «Коаліції охочих», вимагаючи місця за столом переговорів.

Про агресивну дезінформаційну медіакампанію Віктора Орбана проти України напередодні виборів розповідає Associated Press. На білбордах по всій країні — створені штучним інтелектом зображення Володимира Зеленського в оточенні європейських чиновників, який простягає руку, ніби вимагаючи грошей. Орбан блокує нові санкції проти Росії та погрожує ветувати подальші рішення на підтримку України. Така кампанія знайшла відгук у багатьох угорців, відданих партії Орбана «Фідес». Попри перевагу опозиційної «Тиси» в опитуваннях, її перемога далеко не гарантована, пише видання. Утім, багато угорців не підтримують антиукраїнські заклики Орбана. У неділю на демонстрації на честь четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ліберальний мер Будапешту Гергель Корачонь сказав Associated Press, що меседжі та політика Орбана є «зрадою не лише України, але й національних інтересів Угорщини». «Я сподіваюся, що це увійде в історію як провальна політика, але історія також памʼятатиме, що були й ті, хто відстоював те, що правильно», — зауважив він.

Фінський суспільний мовник Yle публікує матеріал про Херсон, де цивільні щодня стають мішенню для російських дронів, а протидронові сітки тепер дають радше психологічне заспокоєння, ніж безпеку. Видання поспілкувалося телефоном з директором міського театру Олександром Книгою. За його словами, ситуація в місті погіршується щодня, а російські дрони вже навчилися літати під сітками. Небезпека для кожного починається просто з порога — перед виходом треба прислухатися, чи не дзижчить безпілотник, каже директор театру. «Маршрути мають бути сплановані так, щоб були місця для укриття, а машина зупинялася лише на мить. Усе відбувається дуже швидко», — описує Книга атмосферу в місті. Міський театр, який очолює Олександр, зараз перебуває в «червоній» зоні, але він є життєвою силою міста. Театр працює у вихідні, незалежно від ситуації. У його бомбосховищах проходять вистави та музичні програми, а також різні заходи для дітей вранці. Батьки все одно приводять своїх дітей, бо це єдина можливість для дітей побачитися, каже Олександр.

