У Стамбулі футболіст під час матчу реанімував мартина, якого вдарив мʼячем інший гравець

У турецькому Стамбулі під час аматорського матчу капітан команди «Стамбул Юрдум» Гані Чатан врятував мартина, який впав на поле після удару м’ячем.

Про це повідомило агентство Anadolu, передає France 24.

Під час гри проти «Мевланакапи Гюзельхісар» воротар команди «Стамбул Юрдум» вибивав м’яч і випадково влучив у птаха, який летів низько над полем. Мартин впав на газон і не дихав.

Чатан одразу підбіг до птаха та почав робити серцево-легеневу реанімацію — натискав на грудну клітку, допоки той не почав знову дихати. Після цього футболіст виніс мартина з поля та передав медикам для подальшої допомоги.

За попередньою інформацією, пташка отримала травму крила. Хоча «Стамбул Юрдум» і програв, капітан команди заявив, що врятоване життя було важливішим за результат гри.