США ввели санкції проти російських хакерів, які торгували викраденими даними

США запровадили санкції проти росіянина Сергія Зеленюка та його компанії Operation Zero, звинувативши їх у викраденні та продажу секретних кіберінструментів, створених для уряду США та його союзників.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

За даними американської влади, з 2021 року Зеленюк діяв як «експлойт-брокер» — посередник, який скуповує вразливості в популярному програмному забезпеченні, зокрема в операційних системах і зашифрованих месенджерах американського виробництва, а потім перепродає їх.

За даними Мінфіну, Operation Zero придбала щонайменше вісім урядових інструментів, розроблених виключно для уряду США та окремих союзників. Їх викрали з американської компанії, після чого щонайменше один із цих інструментів був проданий неавторизованому користувачеві.

За даними Мінфіну, компанія також намагалася співпрацювати з іноземними спецслужбами та розробляти шпигунське програмне забезпечення, зокрема щоб збирати персональні дані користувачів і витягувати інформацію із систем на основі штучного інтелекту.

Крім Зеленюка, під санкції потрапили його помічниця Марина Васанович, компанія Special Technology Services з ОАЕ, а також Азізжон Мамашоєв і Олег Кучеров. Також санкції запровадили проти компанії Advance Security Solutions, яку створив Мамашоєв.