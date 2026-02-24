Війна Путіна виглядає безвихідною з військової точки зору, але він досі «чекає на диво». Світові медіа про війну 24 лютого

Персонаж роману Чарльза Діккенса Вілкінс Мікобер і Володимир Путін — несподівана пара. Попри всю свою безпорадність, вигаданий Мікобер доволі весела людина, тоді як очільник Кремля — людина з недоброзичливим гумором, яка жартує чи посміхається виключно для того, щоб принизити або образити. Та їх обʼєднує віра в те, що «щось станеться», пише у своїй колонці оглядач Politico Джеймі Деттмер. За чотири роки після початку повномасштабного вторгнення війна Путіна виглядає безвихідною з військової точки зору. Але російський диктатор продовжує її, керуючись «принципом Мікобера» — сліпою вірою в те, що ситуація врешті-решт зміниться на його користь. Порівнюючи Путіна з персонажем Діккенса, Деттмер зазначає, що попри колосальні втрати та неспроможність захопити Донеччину Кремль робить ставку на виснаження України.

Про те, що насправді відбувається за зачиненими дверима перемовин з росіянами, розповідає заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтервʼю кореспонденту BBC Полу Адамсу. Нещодавно він брав участь у перемовинах у форматі «військові з військовими». За словами Кислиці, ці контакти мають діловий характер і здебільшого позбавлені політичного та історичного пафосу, яким Москва часто супроводжує свої публічні виступи. Критика представників адміністрації Трампа не в інтересах Києва, але коли Кислиця хвалить зусилля американської делегації, то звучить щиро, йдеться в статті. Він також позитивно відгукується про зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, зазначаючи, що той «не новачок» у переговорах, і мільярдера Стіва Віткоффа, зауважуючи, що це «набагато мудріша людина, ніж той карикатурний образ, який бачать у медіа».

Bloomberg пише, що в Білому домі спонукають укласти мирну угоду до 250-ї річниці незалежності США, яку святкуватимуть 4 липня. Проте європейські посадовці та представники НАТО кажуть, що Путін не готовий до компромісів, які не задовольняють його максималістські вимоги, тому цей дедлайн малоймовірний. Москва і Вашингтон фактично змагаються, хто перший моргне на переговорах, сказав високопосадовець НАТО, знайомий з переговорами. Це означатиме, що або Росія поступиться деякими зі своїх «червоних ліній», які включають повний контроль над територіями на Донеччині, або США відмовляться від України.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.