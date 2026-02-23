Politico: Вже у серпні Ісландія може провести референдум про відновлення переговорів щодо вступу до ЄС

Ісландія розглядає можливість провести референдум про відновлення переговорів щодо вступу до Європейського Союзу вже в серпні цього року. Раніше голосування планували не пізніше 2027-го.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, парламент може оголосити дату референдуму вже найближчими тижнями. Якщо більшість громадян підтримає відновлення переговорів, Ісландія потенційно зможе приєднатися до ЄС швидше за інших кандидатів.

Процес пришвидшують через зміни у безпеці світу та загальну політику розширення ЄС. У Брюсселі, зокрема, працюють над планом, який може надати Україні часткове членство вже наступного року.

На рішення столиці Ісландії Рейк’явіка впливають і відносини зі США. Адміністрація Дональда Трампа запровадила мита проти Ісландії, а сам Трамп вже погрожував анексувати Гренландію. Додатковий резонанс викликали слова його кандидата на посаду посла в Ісландії Біллі Лонга, який пожартував, що країна могла б стати «52-м штатом США».

Найбільшим потенційним предметом для суперечок у разі відновлення переговорів можуть стати права на рибальство — ключову галузь економіки в Ісландії. Саме це питання було одним із найскладніших під час попереднього раунду перемовин із ЄС.

Водночас зараз є важлива відмінність, якщо порівнювати з попередніми переговорами — вихід Великої Британії з ЄС. Раніше суперечки довкола рибальства значною мірою були пов’язані саме з Лондоном, який мав тривалу історію конфліктів із Рейк’явіком.