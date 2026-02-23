Новини

Фільм про російського вчителя обійшов стрічку Мстислава Чернова на премії BAFTA-2026

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Найкращою стрічкою року за версією BAFTA-2026 стала «Одна битва за іншою», а серед документалок фільм про росіянина обійшов роботу Мстислава Чернова.

Повний список переможців опублікували на сайті премії.

«Одна битва за іншою» також перемогла в номінаціях «Адаптований сценарій», «Операторська робота» та «Монтаж». А її режисер Пол Андерсон став найкращим режисером за версією премії.

У категорії «Документальний фільм» перемогла дансько-чеська стрічка «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російській початковій школі. У цій же категорії номінувався Мстислав Чернов з фільмом «2000 метрів до Андріївки».

Переможці інших номінацій:

  • найкраща акторка — Джессі Баклі («Гамнет»);
  • найкращий актор — Роберт Арамайо («Я клянуся»);
  • найкращий анімаційний фільм — «Зоотрополіс 2»;
  • найкращий фільм іноземною мовою — «Сентиментальна цінність»;
  • найкращий оригінальний сценарій — «Грішники», Раян Кугле;
  • найкраща акторка другого плану — Вунмі Мосаку, «Грішники»;
  • найкращий британський короткометражний фільм — «Це ендометріоз»;
  • видатний британський внесок у кінематограф — Клер Біннс;
  • найкращий британський короткометражний анімаційний фільм — «Два темношкірі хлопці в раю»;
  • найкращий актор другого плану — Шон Пенн, «Одна битва за іншою»;
  • найкращі візуальні ефекти — «Аватар: Вогонь і попіл»;
  • найкраща оригінальна музика — «Грішники»;
  • найкраще дитяче та сімейне кіно — «Бунг»;
  • найкращий кастинг — «Я клянуся», Лорен Еванс;
  • найкращі грим і зачіски — «Франкенштайн»;
  • видатний дебют британського сценариста, режисера чи продюсера — «Тінь мого батька»;
  • найкращий дизайн костюмів — «Франкенштайн».