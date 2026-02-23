Фільм про російського вчителя обійшов стрічку Мстислава Чернова на премії BAFTA-2026

Найкращою стрічкою року за версією BAFTA-2026 стала «Одна битва за іншою», а серед документалок фільм про росіянина обійшов роботу Мстислава Чернова.
Повний список переможців опублікували на сайті премії.
«Одна битва за іншою» також перемогла в номінаціях «Адаптований сценарій», «Операторська робота» та «Монтаж». А її режисер Пол Андерсон став найкращим режисером за версією премії.
У категорії «Документальний фільм» перемогла дансько-чеська стрічка «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російській початковій школі. У цій же категорії номінувався Мстислав Чернов з фільмом «2000 метрів до Андріївки».
Переможці інших номінацій:
- найкраща акторка — Джессі Баклі («Гамнет»);
- найкращий актор — Роберт Арамайо («Я клянуся»);
- найкращий анімаційний фільм — «Зоотрополіс 2»;
- найкращий фільм іноземною мовою — «Сентиментальна цінність»;
- найкращий оригінальний сценарій — «Грішники», Раян Кугле;
- найкраща акторка другого плану — Вунмі Мосаку, «Грішники»;
- найкращий британський короткометражний фільм — «Це ендометріоз»;
- видатний британський внесок у кінематограф — Клер Біннс;
- найкращий британський короткометражний анімаційний фільм — «Два темношкірі хлопці в раю»;
- найкращий актор другого плану — Шон Пенн, «Одна битва за іншою»;
- найкращі візуальні ефекти — «Аватар: Вогонь і попіл»;
- найкраща оригінальна музика — «Грішники»;
- найкраще дитяче та сімейне кіно — «Бунг»;
- найкращий кастинг — «Я клянуся», Лорен Еванс;
- найкращі грим і зачіски — «Франкенштайн»;
- видатний дебют британського сценариста, режисера чи продюсера — «Тінь мого батька»;
- найкращий дизайн костюмів — «Франкенштайн».