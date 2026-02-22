У США озброєний чоловік намагався пробратися до резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» — його застрелили

У США застрелили чоловіка, який зі зброєю намагався проникнути до маєтку президента Дональда Трампа «Мар-а-Лаго».

Про це пишуть CBS News і The Guardian з посиланням на Секретну службу США.

Це сталося вночі 22 лютого, близько 01:30. Чоловіка віком приблизно 20 років помітили біля північних воріт маєтку. У нього в руках був предмет, схожий на дробовик, і каністра для пального.

Агенти Секретної служби США помітили це і підійшли до чоловіка. Той підняв дробовик у позицію стрільби, але агенти вистрілили в нього першими — чоловік загинув на місці.

Трампа і його дружини Меланії в цей момент у резиденції не було — вони перебували у Вашингтоні.

Особу загиблого не розкривають. Однак слідчі розповіли, що він був з Північної Кароліни. Кілька днів тому родина повідомила про його зникнення.

За даними Секретної служби, чоловік виїхав з Північної Кароліни та попрямував на південь, а дорогою придбав дробовик. Згодом коробку від зброї знайшли в його автівці.

Наразі інцидент розслідує ФБР спільно із Секретною службою та офісом шерифа округу Палм-Біч.