Росіяни атакували Україну 50 ракетами та 297 дронами. Скільки знешкодила ППО

Росіяни атакували Україну 50 ракетами та 297 дронами. Повітряні сили знищили 33 ракети та 274 безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом росіяни випустили по Україні 345 цілей:

4 протикорабельні ракети «Циркон» (район пуску — ТОТ АР Крим);

22 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400 (район пусків — Брянська, Бєлгородська область РФ, ТОТ Донецької області);

18 крилатих ракет Х-101 (район пусків — Вологодська область Росії);

2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків – Курська область РФ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків — Курська область);

297 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ АР Крим), близько 200 із них — «шахеди».

Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знешкодила 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

2 протикорабельні ракети «Циркон»;

8 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400

17 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети «Іскандер-К»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

274 БпЛА різних типів.

Влучання 14 ракет та 23 БпЛА зафіксували на 14 локаціях, на пʼяти — падіння уламків. Зокрема, на Київщині вже 15 людей постраждали від російської атаки, серед них четверо дітей. Одна людина загинула, повідомив керівник ОВА Микола Калашник.

Найбільше постраждалих — у Фастівському районі, де після руйнування будівлі рятувальники дістали з-під завалів вісьмох постраждалих. Також постраждалі є у Бориспільському, Вишгородському, Обухівському та Бучанському районах.

Унаслідок російської атаки у Києві постраждали жінка і дитина, їх госпіталізували. Попередньо, впали уламки у приватному секторі, повідомив мер Віталій Кличко.