Зеленський ввів санкції проти капітанів тіньового флоту РФ. Найбільше серед них індійців

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нових санкцій проти тіньового флоту РФ.

Указ опублікували на сайті Офісу президента.

Під санкції протрапили 225 капітанів суден. Серд них громадяни 11 країн: Росії, Вʼєтнаму, Єгипту, Індії, Індонезії, Йорданії. Китаю, Мʼянми, Пакистану, Панами, Філіппін. Найбільше в списку громадян Індії: 83. На другому місці Китай — 59.

Більша частина цих танкерів – 188 – уже під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

До другого санкційного пакета, який сьогодні підписав Зеленський, увійшли 46 громадян Росії, двоє громадян Ірану та 44 російські компанії, що обслуговують російський військово-промисловий комплекс. Їхню продукцію використовують під час виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

Двоє громадян Ірану причетні до поставок авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій. Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної корпорації — партнера Росії в розробці та виробництві дронів Shahed. Вона вже під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.