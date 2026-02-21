Генштаб: За добу росіянии втратили понад тисячу військових і гелікоптер

Упродовж минулої доби, 20 лютого, російська армія втратила ще 1 010 своїх військових убитими й пораненими на фронті, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Росіяни втратили танк, три бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, гелікоптер, 1 527 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 183 одиниці автомобільної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Але також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менш ніж половина населення Росії.