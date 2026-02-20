«Поки мирні переговори зайшли в глухий кут, Росія та Україна мають одну мету — зробити Трампа щасливим». Світові медіа про війну 20 лютого

Мирні переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут, але обидві сторони намагаються уникнути гніву Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal. Оптимістичні дипломатичні модні слівця приховують застій у мирному процесі, який, за словами багатьох спостерігачів і деяких учасників, перетворився на політичний театр. «Ці переговори не наближають нас до завершення війни, — сказав посол США в Організації Північноатлантичного договору за часів адміністрації Обами Іво Даалдер. — Це гра, щоб уникнути звинувачень у нездатності Трампа завершити війну».

CNN публікує матеріал про чотири роки президентства Володимира Зеленського під час повномасштабної війни. Усунення Зеленського було ключовою частиною плану Росії, який мали реалізувати за лічені дні. Його мали схопити або вбити, якщо він не втече першим — для цього російські агенти орендували квартири в безпосередній близькості від президентської резиденції з наказом ліквідувати його, розповіло джерело, близьке до президента. Коли Зеленський вирішив залишитися в Києві, для багатьох це стало знаком того, що він лідер, якому вони можуть довіряти, пише видання. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який тоді обіймав посаду заступника керівника апарату Зеленського, був у кімнаті, коли президент ухвалював рішення залишитися в Києві. «У нього був вибір — його життя і життя його родини або прийняття ультиматуму, цієї так званої капітуляційної угоди. Він відмовився, і його родина залишилася в Україні», — сказав Сибіга CNN.

Відтоді Зеленський пережив близько десятка замахів, гучні корупційні скандали в оточенні, конфлікт із генералом Валерієм Залужним і складні відносини з президентом США Дональдом Трампом, але зберіг підтримку більшості українців, йдеться у статті. Зараз ранок Зеленського починається між 3 і 4-ю годиною, коли надходять перші повідомлення з поля бою.

