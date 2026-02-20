Суд США дозволив ДТЕК стягнути з Росії понад $300 млн за кримські активи

Американський суд округу Колумбія дозволив ДТЕК розпочати справу, щоб через суд стягнути з Росії $300 мільйонів за відібрані під час окупації активи у Криму.

Про це повідомили у ДТЕК.

РФ подала апеляцію, що суд у США не може її судити через «суверенний імунітет», однак суд постановив, що справа підпадає під виняток. Суверенний імунітет — це принцип міжнародного права, за яким жодна країна не може судити іншу державу у своїх національних судах.

Також суд уточнив, що займається тільки тим, щоб Росія заплатила гроші за захоплене майно, а не вирішує політичне чи територіальне питання Криму.

У компанії ДТЕК пояснили, що це рішення дозволяє «ДТЕК Крименерго» продовжувати юридичні дії у США для відшкодування збитків за активи, захоплені після незаконної окупації Криму Росією у 2014 році.

У своєму рішенні суд зазначив, що після вторгнення Росії українські компанії, які працювали у Криму, були примусово позбавлені своїх «законних, видимих і чинних» активів без будь-якої компенсації.