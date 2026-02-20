У США засудили українця за продаж даних Північній Кореї. Суд призначив йому пʼять років тюрми

У США громадянина України Олександра Діденка визнали винним у продажі особистих даних американців Північній Кореї. Суд у Вашингтоні призначив йому 5 років позбавлення волі.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

За даними слідства, 29-річний Діденко керував онлайн-платформою, через яку іноземні IT-спеціалісти купували або орендували викрадені персональні дані громадян США. Отриману інформацію вони використовували для працевлаштування в американські компанії під чужими іменами.

Слідчі встановили, що з 2021 року північнокорейські працівники, використовуючи фальшиві особистості, працювали фрилансерами щонайменше в 40 компаніях у штатах Каліфорнія та Пенсильванія.

Діденко платив громадянам США у Вірджинії, Теннессі та Каліфорнії за встановлення в їхніх домівках компʼютерів, які виконували завдання для його платформи. Загалом він керував 871 профілем та організував щонайменше три «ноутбукові ферми», де зберігалися викрадені дані.

Оскільки його клієнти з КНДР не мали банківських рахунків у США, Діденко допомагав їм користуватися сервісами грошових переказів, що дозволяють здійснювати транзакції без відкриття банківського рахунку. Через ці сервіси доходи переводили на рахунки в іноземних банках.

Представник обвинувачення у справі заявив, що використовуючи викрадені особистості, громадяни Північної Кореї отримували доступ до американських компаній, завдавали шкоди бізнесу та передавали зароблені кошти на фінансування військових потреб своєї держави.