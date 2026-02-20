Купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень виходять з обігу — їх замінять на монети

З 2 березня банкнотами номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень більше не можна буде розрахуватися. Їх замінять на монети.

Про це повідомив Національний банк.

Банкноти вилучать з обігу, їх не можна буде використовувати, розраховуючись готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

Обміняти банкноти на монети можна:

в усіх відділеннях банків України — до 26 лютого 2027 року;

в Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ — до 28 лютого 2029 року;

у Національному банку — наразі безстроково.

Чому це потрібно

У НБУ пояснюють, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у роздрібній торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їхньої придатності становить близько 2,5 року. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, зношені.

Їх поступово вилучають з обігу вже майже шість років: з жовтня 2020-го вилучали банкноти 1 та 2 гривні, а із січня 2023-го — 5 і 10 гривень.

В обігу вже багато років монети номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. На відміну від паперових грошей вони можуть прослужити 20–25 років.

Перехід на монети зменшує витрати на обіг готівки, замінює зношені банкноти і робить розрахунки зручнішими для населення й бізнесу.