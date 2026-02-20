«Суспільне» не транслюватиме відкриття Паралімпіади-2026 через участь росіян і білорусів

«Суспільне» не буде транслювати церемонію відкриття Паралімпійських ігор — 2026.

Про це повідомив сам мовник.

Таке рішення мовник ухвалив після того, як збірна України оголосила бойкот церемонії відкриття — через участь російських і білоруських атлетів під своєю символікою. Самі змагання «Суспільне» буде показувати.

На кілька днів раніше аналогічне рішення ухвалив естонський суспільний мовник ERR.

Що передувало

У вересні 2025 року Міжнеародний паралімпійський комітет скасував заборону на участь спортсменів із Росії та Білорусі в Іграх. Утім, чотири міжнародні федерації, які відповідають за всі шість видів спорту на зимовій Паралімпіаді, вирішили зберегти свої обмеження.

Але в грудні Росія та Білорусь виграли апеляцію проти Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу в Спортивному арбітражному суді, що дозволило їхнім спортсменам виступати й набирати рейтингові очки.

18 лютого стало відомо, що шестеро російських і четверо білоруських спортсменів отримали запрошення на Ігри, їм дозволили виступати під прапорами своїх країн. Це буде перший випадок, коли російський прапор майорітиме на Паралімпійських іграх із часів Сочі-2014 — спершу через державну допінгову програму країни, а згодом через вторгнення Росії в Україну у 2022 році.