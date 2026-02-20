«Схеми» опублікували переписки генерала РФ — він лає командувачів, хвалиться вбивствами українських полонених і надсилає фото відрізаних вух

Журналісти проєкту «Схеми» отримали від джерел в українському війську доступ до переписок російського генерал-майора Романа Демурчієва. Там він скаржиться на стан справ в армії РФ, вище командування, спецслужби, а також ділиться фото й відео катувань і вбивств українських військовополонених.

Путін присвоїв звання генерал-майора Демурчієву у 2023 році, а вже наступного року, як свідчать переписки, його призначили заступником командувача 20 армії РФ.

«Та бл*ть, призначили заступником командувача. Командувач – *блан тупий, с*ка, боїться за свою дупу. Відправив усіх заступників — нас, на «передок», бл*», — каже Демурчієв в одному з голосових.

Наразі 49-річний виходець із Казані в статусі заступника командувача 20 загальновійськової армії в складі угруповання «Захід» ЗС Росії допомагає керувати підпорядкованими армії військами, що стоять, зокрема, на Лиманському напрямку в Україні.

Критика російської армії

У травні 2024 року у своїх повідомленнях росіянин хизується рівнем обізнаності про внутрішні процеси в армії РФ. Він, судячи з масиву переписок, справді, багато знає про російський військовий устрій зсередини і часто негативно його характеризує.

«П*дараси лише навколо, зате всі ордени отримують. Я хочу швидше з*батися з цієї кінченої війни. Брехуни, п*дараси та боягузи», — розповідав Демурчієв співрозмовнику, підписаному як «Грек». Журналісти встановили, що це співробітник військової контррозвідки ФСБ на ім’я Роман.

Демурчієв скаржиться, що не має ніякого задоволення у війні, морську піхоту і десантуру називає «півнячими конторами».

Ось так він оцінює російські спецслужби: «У нас ФСБ-«блевасбе», контора півняча. Х*й що навіть, бл*ть, на захист робить. Можуть тільки стежити, хто скільки сп*здив. У*бани, бл*ть, зла не вистачає».

А так озивався про розвідку: «Інші командири ГРУ – миші, пішли вони нах*й».

Роман Демурчієв також критикує інших командирів, зокрема командувача Повітряно-десантних військ Михайла Теплинського, командира 810 бригади морської піхоти Олега Власова та генерал-полковника Андрія Сердюкова, який з 2023 року став начальником Обʼєднаного штабу ОДКБ.

Знущання та вбивства українських полонених

Окремою темою в листуваннях російського генерала є катування та вбивства українських полонених. Зокрема, журналісти зафіксували згадки про вбивство військовослужбовця, захопленого в полон у Запорізькій області.

«На Новопрокопівці та Вербовому вчора полоненого взяли, якогось такого хамовитого «укропа», років 30, з радіостанцією, командир групи, походу, штурмової. Ну так, неохоче розмовляв, ну, його солдати і прип*здили, бл*ть, у траншеї», — писав генерал ефесбівцю «Греку». Через брак інформації ідентифікувати українського військового не змогли.

Також «Схеми» знайшли відео з російського тепловізійного коптера, зняте в грудні 2024-го в районі Макіївки. На кадрах видно українських бійців, які здалися в полон і стоять із піднятими руками. Водночас російські військові вирішили «добити» їх саперними лопатками.

У подальших листуваннях Демурчієв хвалить бійців за такі дії і доповідає про це своєму командуванню, акцентуючи, що полонені були страчені.

«Схеми» встановили підрозділ ЗСУ, полонених бійців якого вбили російські військові. Там підтвердили факт розправи над бранцями і додали: згідно з їхніми розвідданими, це були військові підрозділу «Чорна мамба» 252-го мотострілецького полку в складі 3-ї мотострілецької дивізії 20 армії Росії.

Також Роман Демурчієв регулярно хизується в переписках випадками катувань українських бранців. Зокрема, він надсилав фото відрізаних людських вух, підвішених на шнурку, як армійським товаришам, так і дружині.

Ще генерал пропонував захоплених у полон військових як «подарунки»: «У мене полонений один є, можу тобі його подарувати. Ось, сидить там, бл*ть, у ямі. Що мені з ним робити — «утилізувати» чи тобі віддати?» — запитував Демурчієв у «Грека».

Після роздумів «Грек» погоджується забрати полоненого разом із протоколом допиту, але Демурчієв уточнює: «Але в нас часу не було просто катувати його, тому інформація — полюбовно, але на 90% вона правдива. Але у вас-то часу дох*я, ви можете підключити різні інструменти, бл*ть, які змушують людину говорити правду».

Завдяки фотографії полоненого в переписці «Схемам» вдалося його встановити — це 42-річний доброволець із Запоріжжя. Військовий провів у полоні понад півтора року — зокрема, утримувався в СІЗО на Алтаї. Влітку 2025-го його обміняли і він повернувся додому.

«Схеми» зателефонували особисто Демурчієву. Після того, як він почув перше питання про ймовірні воєнні злочини його військовослужбовців, російський генерал кинув слухавку. На подальші дзвінки він не відповідав і заблокував можливість йому дзвонити.