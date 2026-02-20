Зеленський: Україна готова говорити про мир на основі принципу «стоїмо там, де стоїмо»

Україна готова до реальних компромісів у питаннях миру, але не ціною незалежності та суверенітету.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю для Kyodo News.

Про мирні переговори

«Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян. Вони – агресор. Усі це визнали. Це не змінилося», — підкреслив він.

Саме тому, за його словами, вже компромісом з боку України є сам факт розмови з агресором про компроміси.

«Стоїмо там, де стоїмо» — це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу «стоїмо там, де стоїмо». Це великий компроміс» — зазначив президент.

Позиція росіян натомість полягає в тому, що вони «готові не окуповувати інші області» — однак це не компроміс, а тероризм, каже Зеленський.

«“Я готовий вас не вбивати – віддайте нам усе”. Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум. Саме тому я сказав, що ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів», — підсумував він.

Про війська КНДР у Росії

Окремо Зеленський також розповів, що зараз на території РФ перебуває 10 тисяч солдатів КНДР. Там вони здобувають знання про сучасну гібридну війну: вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників.

«Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї», — наголошує президент.

Про співпрацю з Японією

Україна прагне досягти оборонної співпраці з Японією, адже це одна з країн, яка має ліцензії або власне виробництво ракет і систем ППО, здатних протидіяти балістичним загрозам, каже Зеленський.

Зі свого боку, Україна готова ділитись технологіями у сфері морських дронів, кібербезпеки, дронів-перехоплювачів, управління енергетикою та критичною інфраструктурою в умовах криз.