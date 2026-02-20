Вночі росіяни запустили по Україні балістичну ракету і 128 дронів. Скільки збила ППО і де фіксують наслідки

У ніч проти 20 лютого росіяни запустили для удару по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» і 128 ударних БпЛА. Українська ППО знешкодила 107 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Балістична ракета і ще 21 ударний дрон влучили в 14 місцях, ще в одному місці впали уламки.

Найбільше від обстрілів цієї ночі постраждала Дніпропетровщина. Росіяни били по Нікопольському, Синельниківському і Павлоградському районах — постраждали дві жінки і чоловік. Пошкоджені будинки, підприємства, гімназія, кафе, магазин, пошта й автівки цивільних.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Також під ракетною атакою був Харків — у Слобідському районі повибивало вікна в кількох багатоповерхівках. Люди не постраждали.

Оновлено о 09:45. Зранку 20 лютого росіяни вдарили по Запорізькому району — поранений чоловік, зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Також через нічний удар по критичній інфраструктурі Запоріжжя на ранок вісім тисяч жителів лишаються без світла.