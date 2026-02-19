Компанія таксі Bolt відновлює цілодобову роботу ще у 24 містах України

З 20 лютого о 00:00 сервіс поїздок Bolt відновлює цілодобову роботу ще у 24 містах України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Тепер скористатися сервісом у нічний час можна у 28 містах: Білій Церкві, Вінниці, Дніпрі, Дрогобичі, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Камʼянському, Камʼянці-Подільському, Кривому Розі, Кременчуці, Кропивницькому, Луцьку, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Тернополі, Харкові, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові.

Окрім цих міст, послуга продовжує працювати вночі у Львові, Ужгороді, Мукачеві та, віднедавна, у Києві.

У компанії наголосили, що користуватися нічними поїздками слід відповідально та за потреби. Зокрема, це стосується поїздок до чи з Пунктів незламності, аптек, АЗС, лікарень та інших критично важливих обʼєктів із забезпеченням автономного живлення.