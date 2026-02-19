У Португалії чоловік викрав гаджети військового НАТО і намагався продати дані посольству Росії. Його підозрюють у спробі шпигунства

У Португалії 23-річного чоловіка заарештували за спробу шпигунства — він намагався продати посольству Росії у Лісабоні вкрадену інформацію з гаджетів військового НАТО.

Про це пише CNN Portugal з посиланням на Генпрокуратуру Португалії.

У лютому 2025 року на військово-морській базі поблизу Лісабону проходила масштабна конференція, участь у якій взяли майже 300 людей, переважно — військовослужбовці.

За даними слідства, підозрюваний, «який заробляв на життя крадіжками», спеціально оселився в тому ж готелі, де перед конференцією жили солдати НАТО. Там він викрав компʼютер та iPad, що належали НАТО і військовим Швеції та були закріплені за одним з офіцерів.

Чоловік був переконаний, що на пристроях є секретна інформація, тому він намагався отримати доступ до файлів і скопіювати їх. Потім він звернувся до російського посольства в Лісабоні та запропонував їм купити ці дані. Однак спроба не вдалася.

Під час розслідування затриманий заявив про нібито існування шпигунської мережі, до якої він входив разом з іншими людьми. Але слідство встановило, що ця версія вигадана.

Окрім спроби шпигунства, 23-річного чоловіка підозрюють у кількох крадіжках, використанні чужих документів, наданні неправдивих свідчень, дитячій порнографії, керуванні автівкою без посвідчення та наклепі. Нині він перебуває під вартою, у справі фігурують ще двоє підозрюваних у крадіжках.