Politico: США тиснуть на НАТО, щоб Альянс скоротив закордонні місії, а Україну та інших союзників не запросили на липневий саміт

США тиснуть на НАТО, щоб Альянс скоротив багато своїх закордонних операцій. Наразі відомо про тиск завершити місію в Іраку та скоротити континент у Косові. Також Сполучені Штати тиснуть, щоб не допустити участі України і союзників з Індо-Тихоокеанського регіону до офіційної участі в щорічному саміті, який відбудеться в липні в Анкарі.

Про це пише Politico з посиланням на чотирьох дипломатів НАТО.

Ці зусилля відображають прагнення Білого дому розглядати НАТО як суто євроатлантичний оборонний пакт і відкинути десятиліття розширення до кризового менеджменту, глобальних партнерств та ініціатив, заснованих на цінностях.

За ініціативою Вашингтону, НАТО скоротить так звану діяльність поза зоною відповідальності, яка виходить за межі основних завдань Альянсу щодо оборони та стримування. Джерела Politico кажуть, що в середині Альянсу ці зусилля стали відомі як «повернення до заводських налаштувань».

Місія НАТО в Іраку

НАТО підтримує консультативну місію, спрямовану на зміцнення іракських органів, та перешкоджання поверненню угруповання «Ісламська держава». Операцію створили за першого терміну президента США Дональда Трампа у 2018 році та неодноразово розширювали з 2021 року на прохання Багдаду.

Вашингтон звернувся до союзників із проханням завершити місію вже у вересні, повідомили два джерела. Окремо, США також мають намір вивести близько 2 500 солдатів з Іраку за угодою з іракським урядом 2024 року.

Одне з джерел сказало, що «більшість» союзників погоджуються, що місію в Іраку слід скоротити, але протягом більш тривалого періоду, зберігаючи при цьому меншу операцію.

Скорочення військ у Косові

За словами чотирьох дипломатів, США також дали зрозуміти, що хочуть скоротити кількість Міжнародних сил з підтримки миру в Косові (KFOR) під керівництвом НАТО. Санкціонована ООН міжнародна миротворча місія зʼявилася в 1999 році після югославських воєн. Зараз вона налічує близько 4 500 військовослужбовців.

Наразі рішення щодо завершення жодної з цих операцій не ухвалили. Усі 32 члени НАТО мають схвалити початок і завершення місій.