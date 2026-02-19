У Верховній Раді спростували чутки про масове отруєння нардепів у їдальні. Причина захворювань в іншому

Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням в їдальні Верховної Ради.

Такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування, повідомила пресслужба парламенту.

Там кажуть, що після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради провів перевірки їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, води питної та води для приготування їжі тощо.

Дослідження методом ПЛР встановило, що в нардепів, які здали аналізи, виявили один і той самий тип вірусу — норовірус. Це гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом.