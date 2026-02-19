Італія проти того, аби росіяни й білоруси виступали під своїми прапорами на Паралімпіаді в Мілані

Уряд Італії проти, аби російські й білоруські атлети виступали під своїми прапорами й гімнами на XIV зимових Паралімпійських іграх. Ігри пройдуть з 6 по 15 березня, після завершення зимової Олімпіади.

Спільну заяву віцепремʼєра — міністра закордонних справ Антоніо Таяні та міністра спорту і молоді Андреа Абоді опублікували опублікували на сайті МЗС Італії. Міністри висловили повну солідарність і підтримку Україні і закликали Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення.

Росія та Білорусь були відсторонені від паралімпійських змагань після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У 2023 році запровадили часткову заборону — спортсменам дозволили виступати в нейтральному статусі.

У вересні 2025 року МПК скасував заборону на участь спортсменів Росії і Білорусі в Іграх. Утім, чотири міжнародні федерації, які відповідають за всі шість видів спорту на зимовій Паралімпіаді, вирішили зберегти свої обмеження. Але у грудні Росія та Білорусь виграли апеляцію проти Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу у Спортивному арбітражному суді, що дозволило їхнім спортсменам виступати й набирати рейтингові очки. На Паралімпіаду поїдуть шестеро російських атлетів (вперше під своїм прапором з 2014 року) і четверо білоруських.

Незгоду з рішенням МПК висловили 34 країни і Європейська комісія. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що українські чиновники бойкотуватимуть зимову Паралімпіаду.