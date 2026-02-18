Українські військові знищили російську пускову установку та об’єкти управління БпЛА

Українські військові влучили в цілі росіян на тимчасово окупованих частинах Запорізької та Донецької областей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони атакували район зосередження безпілотників у Трудовому та майстерню БпЛА в Токмаку на Запоріжжі, вузол зв’язку в Старомлинівці та зосередження техніки в Донецьку. Втрати росіян та масштаби пошкоджень уточнюють.

Крім того, 17 лютого під обстріл потрапила пускова установка зенітного ракетного комплексу С-300ВМ в районі Маріуполя. Також були знищені пункти управління БпЛА в Сальному на території Росії та в Родинському на Донеччині.