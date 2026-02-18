Українські військові знищили російську пускову установку та об’єкти управління БпЛА

Українські військові влучили в цілі росіян на тимчасово окупованих частинах Запорізької та Донецької областей.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Сили оборони атакували район зосередження безпілотників у Трудовому та майстерню БпЛА в Токмаку на Запоріжжі, вузол зв’язку в Старомлинівці та зосередження техніки в Донецьку. Втрати росіян та масштаби пошкоджень уточнюють.
Крім того, 17 лютого під обстріл потрапила пускова установка зенітного ракетного комплексу С-300ВМ в районі Маріуполя. Також були знищені пункти управління БпЛА в Сальному на території Росії та в Родинському на Донеччині.
- Українські війська 15 лютого атакували нафтовий термінал на півдні Росії та «Панцир-С1» у Криму. У районі селища Волна (Краснодарський край) під атакою був нафтовий термінал «Таманьнафтогаз», там спалахнула пожежа.