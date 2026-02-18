Збитки державі на майже 155 млн грн: постачальник Міноборони отримав підозру за неякісні балістичні окуляри для військових

Директору одного з приватних підприємств оголосили підозру за постачання Міністерству оборони України неякісних балістичних окулярів-масок.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Так, у квітні 2023 року компанія уклала державний контракт з Міноборони на постачання 100 тисяч одиниць окулярів, а перед цим надала сертифікат відповідності від німецького виробника.

Однак пізніше митниця з’ясувала, що компанія завезла до України лише дві тисячі таких окулярів від офіційного іноземного виробника. Походження решти товару наразі невідоме, хоча всю партію постачили під виглядом оригінальної німецької продукції.

Експертизи відібраних зразків також підтвердили, що окуляри не відповідають вимогам якості для захисту від балістичних та механічних уламків. Під час випробувань окуляри-маски прострілювалися, тоді як оригінальна продукція німецького виробника мала витримувати такий вплив.

«Окуляри-маски військові використовують під час бойових дій, щоб захистити очі від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок металу чи скла. Тобто неналежна якість — це насамперед пряма загроза життю та здоров’ю наших захисників», — додав генпрокурор.

Така схема завдала державі збитків на 154,8 мільйона гривень. Директору підприємства оголосили підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Він виїхав за кордон одразу після того, як у січні цього року підозру отримав керівник іншої компанії за подібні схеми. Тоді йшлося про постачання понад 40 тисяч балістичних окулярів та окулярів-масок на суму майже 60 мільйонів гривень. Підозрюваного вже оголосили у міжнародний розшук.

Кравченко додав, що обидві компанії підконтрольні одній людині.