Як пʼятеро водолазів ДСНС провели унікальну спецоперацію з порятунку ТЕС під обстрілами. Світові медіа про війну 16 лютого

«Був кінець січня, і елітна команда українських водолазів взяла свої інструменти для спецоперації, критично важливої, щоб протистояти Росії: підводний дрон, молоток і зубило». Так починається стаття The Wall Street Journal про деталі операції пʼяти водолазів ДСНС, які ремонтували пошкоджену російськими атаками трубу теплоелектростанції. Команду очолив керівник групи водолазів ДСНС Андрій Власенко. «Це точно було одним з наших найважчих завдань за всю історію», — розповів він журналістам.

Завдання було особливо небезпечним, кажуть учасники шестиденної операції. Щоб полагодити тріщину в бетонній конструкції, їм довелося витримувати температуру води близько 1,7°C. Працювали змінами, не більше за 40 хвилин кожна. Аби дістатися до місця ремонту, водолази пливли вузьким тунелем, долаючи течію. Вони підсвічували робочу зону дроном, який ще передавав відео колегам, щоб ті стежили за безпекою водолаза. Роботу зупиняли приблизно по вісім разів на день через повітряні тривоги, попереджаючи водолазів триразовим миготінням світла на дроні.

На початку лютого станцію, яку вони відремонтували, знову обстріляли, пише видання, і команда Wall Street Journal нещодавно відвідала її після останньої атаки. Працівники з ліхтариками пересувалися вкритими сажею коридорами, щоб оглянути дуже пошкоджений об’єкт. Начальник котлотурбінного цеху та пів десятка співробітників одягли бронежилети й залишалися в пункті управління, щоб стежити за обладнанням під час атаки. Один удар обвалив штукатурку їм на голови, інший — повністю зупинив роботу всієї станції.

Співробітники ДТЕК працювали над відновленням електростанції, коли начальник наказав евакуюватися. Працівники побігли вниз і помчали через двір до укриття. Щойно вони добігли, стався ще один удар. Наступного ранку персонал, включно з тими, хто у відпустці, прийшов на роботу, щоб спробувати полагодити. «Немає нічого важчого для робочої людини, ніж бачити, що результат роботи знищено», — сказав керівник, який працює на цій станції 27 років.

