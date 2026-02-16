Україна отримала $690 млн гранту від Японії та Канади. Куди підуть гроші

Україна отримала від Японії та Канади грант на суму $690 млн у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.

Про це пише Мінфін України.

Це перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом $50 млрд.

Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України й підуть на пріоритетні видатки: пенсії та програми соціальної підтримки населення, включно із житлово-комунальними субсидіями.

Грантове фінансування надається за рахунок внесків міжнародних партнерів:

$544 млн — внесок уряду Японії;

$146 млн — внесок Канади;

$0,8 млн — кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Реалізувати механізм ERA почали наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (майже $3,6 млрд), з яких два попередні транші обсягом 2,5 млрд та 2,3 млрд канадських доларів Україна отримала навесні та влітку 2025 року. Внесок Японії в механізм фінансової підтримки України країнами G7 передбачається в обсязі 471,9 млрд японських єн (понад $3 млрд).