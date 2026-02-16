Спонсорський контент

Пʼять тижнів безперервної підтримки: як Український Червоний Хрест допомагає українцям під час енергетичної кризи

Упродовж п’яти тижнів від початку загострення енергетичної кризи Український Червоний Хрест забезпечує безперервну гуманітарну підтримку жителів Києва та громад по всій країні.

Гендиректор організації Максим Доценко розповів, що з початку січня 2026 року Український Червоний Хрест підтримує роботу понад ста теплопунктів, які ДСНС розгорнула у Києві.

Також УЧХ розгортає власні пункти обігріву — там люди можуть зігрітися, отримати гарячу їжу та напої, підзарядити гаджети. Загалом за цей період допомогу отримали понад 250 тисяч людей.

Паралельно Український Червоний Хрест забезпечує опорні пункти обігріву на базі шкіл Києва. Для підтримки мешканців передали понад 15 260 ковдр, 5 040 спальних комплектів, майже 6 тисяч гігієнічних наборів, теплові гармати та гаряче харчування. Також волонтери та співробітники надають психосоціальну підтримку.

Додатково організація підтримує роботу 40 польових кухонь ДСНС — передає необхідні харчі та доставляє тисячі порцій гарячих страв і напоїв. Волонтери доставляють їжу до пунктів обігріву, а також адресну допомогу маломобільним і самотнім людям, які не можуть самостійно дістатися до теплопунктів.

Окремий напрямок реагування — енергостійкість громад. Український Червоний Хрест передав по всій країні 560 генераторів загальною потужністю 9,16 МВт для підтримки об’єктів критичної інфраструктури, пунктів незламності та установ соціального захисту.

З початку повномасштабного вторгнення УЧХ вже передав понад 15 тисяч генераторів для підтримки медзакладів, шкіл та дитячих садочків.

Вагомий внесок у цю роботу зробили міжнародні партнери. З 560 генераторів 447 передали зі стратегічних резервів Європейського Союзу #rescEU в межах Механізму цивільного захисту ЄС. Вони призначені для підтримки громад, що найбільше постраждали внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру. Ще 34 потужні генератори передали Німецький і Бельгійський Червоний Хрест.

Український Червоний Хрест продовжує координуватися з державними службами та міжнародними партнерами, оперативно реагуючи на потреби громад.