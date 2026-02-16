У США застрелили 21-річну біженку з України. У вбивстві підозрюють її колишнього хлопця

У Північній Кароліні застрелили 21-річну біженку з України Катерину Товмаш та її хлопця. Це вже другий подібний випадок у цьому штаті за останні пів року.
Про це повідомили місцева поліція та брат загиблої Михайло Товмаш.
Вбивство сталося 14 лютого у приватному будинку, в якому жила родина Катерини Товмаш. Підозрюваним є колишній хлопець дівчини — 25-річний Калеб Гайден Фосно.
Як розповів брат убитої, вночі Фосно приїхав до Північної Кароліни зі штату Огайо, проник до будинку і застрелив свою колишню дівчину разом з її 28-річним хлопцем-військовим. На той момент у будинку були дві молодші сестри Катерини і брат — діти не постраждали.
Після вбивства Фосно втік, але правоохоронці затримали його в Огайо. Чоловіка звинувачують у незаконному проникненні до житла та подвійному умисному вбивстві.
Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви. Близько двох років вона прожила з родиною в США, куди переїхала через вторгнення РФ в Україну.
- У Північній Кароліні в серпні 2025 року вбили ще одну українську біженку — Ірину Заруцьку. На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт її смертельно поранив ножем Декарлос Браун, якого неодноразово заарештовували ще від 2011 року.
- Сестра підозрюваного Трейсі Браун поділилася з Daily Mail записом розмови, яка відбулася через шість днів після того, як затримали її брата. Він зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки». Браун заявив, що «уряд імплантував йому в мозок чужорідні матеріали», які контролювали його дії.