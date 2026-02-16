У США застрелили 21-річну біженку з України. У вбивстві підозрюють її колишнього хлопця

У Північній Кароліні застрелили 21-річну біженку з України Катерину Товмаш та її хлопця. Це вже другий подібний випадок у цьому штаті за останні пів року.

Про це повідомили місцева поліція та брат загиблої Михайло Товмаш.

Вбивство сталося 14 лютого у приватному будинку, в якому жила родина Катерини Товмаш. Підозрюваним є колишній хлопець дівчини — 25-річний Калеб Гайден Фосно.

Як розповів брат убитої, вночі Фосно приїхав до Північної Кароліни зі штату Огайо, проник до будинку і застрелив свою колишню дівчину разом з її 28-річним хлопцем-військовим. На той момент у будинку були дві молодші сестри Катерини і брат — діти не постраждали.

Після вбивства Фосно втік, але правоохоронці затримали його в Огайо. Чоловіка звинувачують у незаконному проникненні до житла та подвійному умисному вбивстві.

Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви. Близько двох років вона прожила з родиною в США, куди переїхала через вторгнення РФ в Україну.