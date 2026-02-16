У Британії вже понад пів року не може запрацювати завод, який має виробляти боєприпаси для України. Що відбувається

У Великій Британії на понад шість місяців затримується відкриття заводу, який, зокрема, мав виготовляти боєприпаси для України.

Про це пише The Guardian.

Очікувалося, що завод компанії ВАЕ Systems на півдні Уельсу дасть змогу Британії в 16 разів збільшити свої можливості з виробництва артилерійських снарядів, поповнити запаси, що виснажилися, а також збільшити поставки для України.

Журналісти зʼясували, що виробництво мало стартувати ще минулого літа, але досі не розпочалося.

У відповідь на запит про коментар компанія BAE Systems підтвердила затримку, пояснивши, що торік посеред будівництва вирішили подвоїти заплановані потужності підприємства.

Британія хоче різко збільшити можливості виробляти вибухівку на своїй території, щоб зменшити залежність від інших країн щодо боєприпасів. Раніше BAE Systems імпортувала вибухівку RDX, яка використовується в артилерійських снарядах, зі США та Франції.

Видання додає, що затримка відбувається через вагання уряду щодо збільшення військових витрат на тлі попереджень про те, що збройні сили Британії зіткнуться з дефіцитом фінансування у розмірі £28 мільярдів упродовж наступних чотирьох років.

The Guardian також уточнює, що BAE виробляла від трьох до пʼяти тисяч 155-мм снарядів на рік, а це означає, що навіть обіцянка збільшити виробництво в 16 разів дасть змогу виготовляти лише до 80 тисяч снарядів на рік.

Для порівняння, німецька компанія-виробник озброєнь — Rheinmetall — відкрила у 2025 році новий завод, який дасть змогу країні виробляти 1,1 мільйона снарядів до 2027 року.