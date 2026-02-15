США затримали ще один підсанкційний танкер, який міг перевозити іранську та венесуельську нафту

Американські військові затримали в Індійському океані танкер Veronica III, який використовувався для перевезення іранської та венесуельської нафти.

Про це 15 лютого повідомило Міністерство оборони США.

Там заявили, що судно порушило карантин, який запровадив президент США Дональд Трамп для підсанкційних суден у Карибському морі. Військові відстежували судно від Карибського до Індійського океану, наздогнали його та зупинили.

Міноборони США опублікувало відео з кадрами морської операції, зазначивши, що вона пройшла без «будь-яких інцидентів».

За даними порталу War&Sanctions, який створила українська розвідка, танкер Veronica III під прапором Панами перебуває під санкціями США із грудня 2024 року як судно, залучене до незаконного перевезення іранської нафти. Ймовірно, воно також перевозило венесуельську нафту попри морську блокаду США — супутникові знімки зафіксували, як танкер вантажив нафту з головного нафтового термінала Венесуели — Пуерто-Хосе.