Росіяни вночі запустили 83 дрони по Україні. Постраждали Запоріжжя та Одещина

Армія Росії в ніч на 15 лютого атакувала Україну 83 ударними дронами, близько 50 із них — «шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 55 дронів. Ще 25 безпілотників влучили по 12 локаціях, а ще в трьох місцях впали уламки.

В Одеському районі через атаку постраждали адміністративні обʼєкти залізничної станції та залізнична цистерна — через це розлилось та спалахнуло паливо. Також сталась пожежа на даху закинутої одноповерхової будівлі.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Запоріжжі російський «шахед» поцілив у житловий будинок, постраждали три людини: 75-річний чоловік та жінки 73 та 55 років.