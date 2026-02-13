Трамп скасував історичне рішення, яке лежить в основі всіх дій США з обмеження викидів парникових газів

Президент США Дональд Трамп скасував ключове наукове рішення часів Барака Обами, яке стало основою для всіх федеральних заходів зі зменшення викидів парникових газів.

Про це пише BBC.

Ідеться про так званий висновок про небезпеку 2009 року Агенції з охорони довкілля США. У ньому вчені визначили шість ключових газів, включно з CO₂ і метаном, як небезпечні для здоров’я. Це рішення стало центральним для федеральних обмежень викидів, особливо від транспорту, оскільки Конгрес не зміг ухвалити законодавство щодо клімату.

Представники адміністрації Трампа наголошують, що скасування постанови заощадить понад трильйон доларів і допоможе знизити ціни на енергоносії та транспорт. У Білому домі переконані, що це зекономить виробникам майже $2 400 на машину.

Тим часом екологічні організації називають це найбільшим відкатом кліматичних заходів і готуються оскаржувати рішення в судах. Під сумнів ставлять і потенційну вигоду, про яку говорить Білий дім. Експерти кажуть, що для менш економних машин доведеться купувати більше палива. До того ж вони можуть погіршити здоров’я людей та призвести до 58 тисяч передчасних смертей та 37 мільйонів нападів астми.

Скасування також ускладнить американським виробникам продажі за кордон, оскільки інші країни можуть відмовлятися купувати менш економні автомобілі.