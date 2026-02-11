Зеленський заперечив плани оголосити вибори та референдум 24 лютого. Головне із розмови президента з журналістами

Президент Володимир Зеленський заявив, що вперше чує про намір оголосити вибори та референдум в Україні 24 лютого, про що раніше писало видання Financial Times.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 11 лютого.

За його словами, «це було б абсолютно дурною ідеєю — взяти таку дату, щоб говорити про політику». Тому 24 лютого «не може бути оголошено ніяких виборів».

Водночас президент наголосив, що питання виборів порушують партнери, зокрема, США, але Україна — ніколи.

«Я багато разів казав, що ми приходимо до виборів, коли є відповідні гарантії безпеки. Зробіть припинення вогню, будуть вибори», — додав Зеленський.

Він також заявив, що США не погрожують відмовитися від надання гарантій безпеки, і не повʼязують їх із виборами.

«Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги. Але якщо ми порушуємо питання референдуму, я вже говорив: повинно бути розуміння припинення вогню для цього. Бо референдум за структурою — це як вибори, тобто потрібна безпека», — додав президент.

Він також заявив, що не може приїхати на перемовини з Путіним до Москви — столиці країни, яка є агресором у війні. Україна готова підтримувати пропозиції США зустрічатися будь-де, крім Росії та Білорусі.

За словами Зеленського, відповіді від росіян на пропозицію США про енергетичне перемирʼя досі немає, а атаки дронів та ракет по українських містах свідчать про те, що вони не готові до цього.

Президент розповів, що на пропозицію США провести наступний раунд переговорів у Маямі Україна погодилася одразу, але Росія досі вагається.

На думку Зеленського, окремий діалог Європи з Росією, про який останнім часом говорять європейські лідери, Москва буде використовувати як засіб принизити Європу. Він підкреслив, що США і Європа мають працювати разом виключно з Україною.

Крім того, український лідер переконаний, що закінчити війну до літа вийде, лише якщо буде бажання і від російської сторони.

«Поетапність цього процесу залежить від гарантій безпеки для України. США повинні тиснути на Росію. Підписання мирної угоди залежить від Америки — нам потрібні їхні гарантії безпеки», — підкреслив президент.