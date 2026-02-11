FT: Зеленський 24 лютого оголосить дату президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди

Україна почала планувати проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з Росією. Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягала на тому, щоб обидва голосування провели до 15 травня, інакше Україна ризикує втратити запропоновані гарантії США.

Про це пише Financial Times із посиланням на українських і європейських чиновників, які причетні до планування, та інших проінформованих джерел.

Це узгоджується з нещодавніми словами президента Володимира Зеленського, що США хочуть завершити війну до червня і хочуть мати чіткий графік. За словами Зеленського, потім США сфокусують увагу на виборах до Конгресу в листопаді.

За словами джерел, Зеленський має намір оголосити план президентських виборів і референдуму 24 лютого — у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії . Офіс президента України не відповів на запит FT про коментар, а посольсттво США в Україні відмовилось давати коментарі.

Українські та західні чиновники наголосили, що ані графік, ані ультиматум США навряд чи виконають, оскільки це залежить від кількох факторів, зокрема від можливості досягти прогресу в укладенні мирної угоди з РФ. Але цей план підкреслює бажання Зеленського максимізувати свої шанси переобратися, водночас запевняючи президента США Дональда Трампа, що Київ не зволікає з мирною угодою, якщо її вдасться досягти.

Чиновники застерігають, що адміністрація Трампа раніше встановлювала терміни, які вже минули, але Вашингтон залишає Україні дуже мало можливостей для маневру, оскільки наближаються проміжні вибори у США. Вони зазначили, що план також можуть відкласти через розбіжності між Україною і Росії щодо територій, включно з контролем над Донбасом і Запорізькою атомною електростанцією.

Вони також заявили, що часові рамки можуть порушити, якщо Росія посилить свої атаки на критичну інфраструктуру України та наступ на сході. За словами джерел, план виборів може залежати від того, чи зможе Зеленський забезпечити мирну угоду, яку він вважає справедливою та прийнятною для українців.