В Україні запровадять загальнонаціональну хвилину мовчання — Рада підтримала проєкт у другому читанні

Верховна Рада 11 лютого підтримала у другому читанні законопроєкт № 14144, який пропонує ввести загальнонаціональну хвилину мовчання.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Рішення підтримали 260 народних депутатів.

Мета документа — усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення, щоб оголошувати хвилину мовчання щодня о 9-й ранку.

До другого читання додали норму, що щороку в четверту суботу листопада о 16:00 будуть загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку» як вшанування жертв Голодомору 1932—1933 років.