В Україні запровадять загальнонаціональну хвилину мовчання — Рада підтримала проєкт у другому читанні

Верховна Рада 11 лютого підтримала у другому читанні законопроєкт № 14144, який пропонує ввести загальнонаціональну хвилину мовчання.
Про це повідомила пресслужба парламенту.
Рішення підтримали 260 народних депутатів.
Мета документа — усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення, щоб оголошувати хвилину мовчання щодня о 9-й ранку.
До другого читання додали норму, що щороку в четверту суботу листопада о 16:00 будуть загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку» як вшанування жертв Голодомору 1932—1933 років.
- Наразі хвилину мовчання проводять щоденно о 09:00 за указом президента Володимира Зеленського. Він підписав цей указ 16 березня 2022 року.