BBC: Брітні Спірс продала права на всю свою музику

Американська співачка Брітні Спірс продала права на весь свій музичний каталог незалежному музичному видавництву Primary Wave.
Про це пише BBC.
Угоду уклали 30 грудня з незалежним музичним видавництвом Primary Wave, яке раніше придбало права на спадщину репера Notorious B.I.G., співака Прінса і співачки Вітні Гʼюстон.
Інші деталі продажу та точна ціна каталогу Спірс невідомі.
Видавництво не відповіло на запити BBC про коментар. Представники Спірс відмовилися від коментарів.
У січні 2024 року співачка заявила, що «ніколи не повернеться в музичну індустрію». Її останньою піснею був дует з Елтоном Джоном, випущений у 2022 році.
- Спірс — одна з найпопулярніших співачок, вона продала понад 150 мільйонів платівок по всьому світу. З моменту дебюту в 1999 році її каталог включає девʼять студійних альбомів.
- У 2023 році Спірс опублікувала мемуари під назвою «Жінка в мені», в яких розповіла про пережиті нею травми та про те, як вона вийшла з-під багаторічної опіки батька.