Орбан заявив, що Брюссель і Київ «оголосили війну» Угорщині. Справа у проєкті часткового членства в ЄС для України

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав в X, що Брюссель і Київ «відкрито оголосили війну» Угорщині. Допис зʼявився у відповідь на матеріал Politico, що вийшов напередодні.

Politico з посиланням на десять джерел пише, що Європейський Союз розробляє план «зворотнього розширення» для України — тобто вона спочатку отримає місце за столом ЄС, а потім проведе реформи, які необхідні для повноцінного членства. Що більше необхідних реформ проводитиме Україна, то більше прав і обовʼязків члена ЄС відкриватимуть для неї.

Описаний план складається з пʼяти пунктів. Три з них стосуються того, як подолати вето Угорщини:

Дочекатись відходу премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У квітні в Угорщині пройдуть парламентські вибори, на яких правляча партія «Фідес» відстає від головної опозиційної партії «Тиса».

Якщо Орбан залишиться премʼєром, «розіграти карту» президента США Дональда Трампа. Орбан і Трамп неодноразово висловлювали прихильність один одному. Оскільки вступ до ЄС закладений у проєкт 20-пунктного мирного плану між Росією і Україною, Трамп може сприяти тому, щоб його угорський партнер поступився.

Якщо це не спрацює, застосувати Статтю 7 Договору про ЄС (Маастрахтський договір). Вона передбачає призупинку деяких прав держав-членів ЄС, якщо їхні дії серйозно порушують цінності Союзу. ЄС не планує вдаватися до таких кроків раніше квітневих виборів, оскільки це може зіграти на руку Орбану, проте вони можливі після квітня, якщо той блокуватиме зусилля зі вступу України.

Орбан написав, що його партія «Фідес» — єдине, що стоїть на захисті суверенітету Угорщини між державою і правлінням Брюсселю. Тим часом його головний опонент та лідер партії «Тиса» Петер Мадяр написав в X, що команда премʼєра може «злити» його інтимне відео. За словами Мадяра, сьогодні багато журналістів отримали посилання на відео з прихованої камери.