Зеленський підписав указ, який дозволяє українцям від 60 років служити за контрактом

Світлана Кравченко
Громадяни України, які досягли 60-річного віку, тепер зможуть проходити військову службу за контрактом.

Відповідний указ 10 лютого підписав президент Володимир Зеленський.

Контракт укладається строком на один рік і може бути продовжений під час дії воєнного стану ще на один рік.

Для підписання контракту громадяни старші за 60 років мають бути визнаними військово-лікарськими комісіями придатними за станом здоровʼя, а потім подати заяву і письмову згоду від командирів військових частин до ТЦК і СП за місцем проживання.

Для тих, хто претендує на офіцерські посади, згоду командира частини має додатково погодити Генеральний штаб ЗСУ.

У разі припинення або скасування воєнного стану дію таких контрактів припиняють достроково, а військовослужбовців звільняють зі служби.

  • Наприкінці липня 2025 року президент Зеленський підписав законопроєкт № 13229, який дозволяє чоловікам та жінкам старше 60 років укладати контракт на проходження військової служби. Згідно з ним громадяни, які досягли граничного віку, але були звільнені зі служби після 1 січня 2015 року, можуть укладати контракт і проходити військову службу на посадах рядового, сержантського, старшинського складу, а також молодшого і старшого офіцерського складу.
  • Кандидати проходитимуть двомісячний випробувальний термін. Якщо вони не відповідають вимогам, то контракт розриватимуть достроково.