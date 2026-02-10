Зеленський підписав указ, який дозволяє українцям від 60 років служити за контрактом

Громадяни України, які досягли 60-річного віку, тепер зможуть проходити військову службу за контрактом.

Відповідний указ 10 лютого підписав президент Володимир Зеленський.

Контракт укладається строком на один рік і може бути продовжений під час дії воєнного стану ще на один рік.

Для підписання контракту громадяни старші за 60 років мають бути визнаними військово-лікарськими комісіями придатними за станом здоровʼя, а потім подати заяву і письмову згоду від командирів військових частин до ТЦК і СП за місцем проживання.

Для тих, хто претендує на офіцерські посади, згоду командира частини має додатково погодити Генеральний штаб ЗСУ.

У разі припинення або скасування воєнного стану дію таких контрактів припиняють достроково, а військовослужбовців звільняють зі служби.