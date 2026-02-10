У ЄС готують список поступок, на які має піти Росія в рамках мирної угоди з Україною

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що запропонує перелік поступок, яких Європа вимагатиме від Росії в рамках мирного врегулювання та припинення війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Каллас наголосила, що будь-які мирні домовленості неможливі без участі та згоди європейських країн. Вона зауважила, що всі учасники переговорів — і російська, і американська сторона — мають усвідомлювати, що саме позиція Європи є ключовою для угоди.

«І для цього у нас також є умови, які ми повинні ставити не українцям, на яких уже чиниться великий тиск, а росіянам», — наголосила дипломатка.

Вона додала, що найближчими днями запропонує список урядам країн-членів ЄС. Перелік включатиме, зокрема, повернення всіх викрадених Росією українських дітей та обмеження чисельності збройних сил РФ.