Україна посіла 104-те місце в Індексі сприйняття корупції. Це краще, ніж торік

Transparency International 10 лютого опублікувала Індекс сприйняття корупції за 2025 рік. Україна посіла 104-те місце, набравши 36 балів зі 100. Таке ж місце посіли Аргентина і Беліз.

До першої трійки ввійшли Данія (89), Фінляндія (88) і Сінгапур (87). У кінці списку — Венесуела (10), Сомалі (9) і Південний Судан (9).

Як порівняти з 2024 роком, Україна покращила показники на один пункт і одне місце у списку. У 2024 році Україна в Індексі втратила один пункт, тож наразі перебуває на тому ж рівні, що й у 2023 році.

У регіональному звіті про Східну Європу і Центральну Азію Transparency International відзначає Україну як приклад, що попри виклики можна досягти змін, якщо громадянський простір і незалежні інституції захищені.